Словно француженка: Бузова в дубленке с белым мехом и трендовых ботинках Prada предстала в Париже

Телеведущая устроила себе насыщенный день в столице Франции. Она принарядилась для такого случая.

Ольга Бузова в последнее время едва находила время на отдых. Телеведущая ездила на съемки, а также участвовала в фотосессиях и активно готовилась к концерту.

Из-за локдауна выступление ей пришлось отменить. Вскоре артистка стала посещать премии и театры. Она выбирала женственные образы для такого случая. А в начале ноября звезда устроила себе отпуск и отправилась во Францию.

Уже несколько дней Ольга находится в Париже. Несмотря на прохладную осень, она облачается в модные наряды. Не так давно артистка позировала в сапогах-трубах.

Теперь для прогулки по городу она облачилась в кожаные шорты и черную дубленку с белым мехом. Лук дополни трендовые ботинки этой осени Prada на тракторной подошве. Бузова подчеркнула свои стройные ноги.

Телеведущая прошлась по одной из самых известных площадей и повесила замочек на память. Также вечером она снова оказалась у Эйфелевой башни, которая загорелась миллионами огоньков. Ольга примерила берет с подругой.

«Мы француженки», — заявила она. «Снова знакомлюсь с Парижем, в который раз понимаю, что самое главное, не место, а люди, которые рядом», — отметила звезда.

Поклонники одарили комплиментами артистку. Многие отметили, что она выглядит стильно. «Красотка», «Какой у вас наряд», «В дубленке и с ногами в капронках, да уж», «Оленька, какая ты счастливая», «Это очень яркий образ», «Такая стиляга», «Безумно хороша», — прокомментировали пост подписчики.

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