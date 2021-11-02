«Все так плохо?»: пополневшая Бузова в лосинах и на шпильках оголила упругий бюст в гостях

Телеведущая увиделась с писателем Александром Цыпкиным, перед которым предстала в соблазнительном наряде.

Ольга Бузова в этом году решила изменить жизнь. После расставания с Давой она погрузилась в работу. Покинув шоу «Дом-2» телеведущая стала сниматься в новых проектах. Артистка успевала путешествовать и отдыхать. Этой осенью она готовилась к большому концерту, но его пришлось отменить.

Ольга сделала паузу и потом появилась на публике уже с новой прической. Она пока хранит в тайне, чему посвящает первые дни ноября.

больше по теме Бузова в мини-юбке и топе с глубоким декольте блеснула формами Телеведущая в смелом образе и без макияжа приехала к президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву.

Но на днях она увиделась с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, которого поздравила с днем рождения. А теперь Бузова приехала в гости к писателю Александру Цыпкину.

Она согласилась дать ему интервью. Телеведущая предстала в кожаных лосинах и майке с декольте. Жакет с поясом и туфли на шпильке завершили монохромный лук. Наряд подчеркнул ее фигуру. Она обнажила округлый бюст.

От Александра звезда получила в подарок книгу, а также игрушку для взрослых.

«Все так плохо?» — задала она риторический вопрос.

Но Ольге удалось хорошо провести время и обрести еще одного друга. Поклонники в свою очередь были восхищены тем, как выглядит артистка. Она не так давно поправилась, но многие считают, что так артистка выглядит лучше.

«Какая сочная», «Ножки такие длинные», «Вот это наряд», «Хочешь, чтобы мужики слюни пускали?», «Оля, ну ты даешь! Какой наряд», «Красота во плоти», «Это очень смело», «Откуда такое декольте?» — стали писать пользователи Сети.

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