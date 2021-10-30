Стильный кэжуал: Ани Лорак в рубашке в клетку и джинсах с высокой посадкой подчеркнула талию

Певица поделилась кадрами, на которых предстала в повседневном луке.

Ани Лорак является популярной исполнительницей. Она дружит с Филиппом Киркоровым и даже сделала его крестным папой своей дочки Софии. Певица находится в разводе с турецким бизнесменом Муратом Налчаждиоглу, поэтому большую часть времени сама заботиться о наследнице.

В этом году артистка стала чаще выходить в свет. Она недавно провела время с в Италии, где смогла отдохнуть.

Теперь Лорак работает, создавая песни для шоу Татьяны Навки. Фигуристка готовится к премьере новой ледовой постановки. На этот раз певица запечатлелась в звукозаписывающей студии. Она предстала в повседневном образе. Артистка предстала в джинсах с высокой посадкой и топе, поверх которого надела клетчатую рубашку.

Наряд подчеркнул ее тонкую талию. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) решила не делать укладку, просто распустив волосы.

«Каждый из нас в детстве наверняка представлял себя героем любимой сказки. Вчера я озвучила главную героиню традиционной новогодней сказки от Татьяны Навки. Угадайте, голосом какого персонажа мне посчастливилось стать в этом году?» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. К слову, клетчатый принт в тренде не первый сезон. «Какая вы нежная, Каролина», «Вы очень красивая, хочу это уже увидеть», «Какая же вы красивая», «Очень худенькая», «Вы безумно хороши», «Какой роскошный лук», «Вы такая девушка со двора, своя», — прокомментировали пост подписчики.

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