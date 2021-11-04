Дива без макияжа: Ани Лорак в джинсовой куртке и трениках с лампасами отметилась в аэропорту

Певица отправилась на работу, а дочку оставила с бывшим мужем.

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она уже давно выступает на сцене. Поклонники привыкли видеть ее в роскошных платьях и с идеальной укладкой.

Она не скрывает, что в обычной жизни тоже любит наряжаться, но чаще отдает предпочтение комфортным нарядам. Уже несколько лет артистка сама воспитывает дочку Софию, но при этом она поддерживает отношения с экс-мужем Муратом Налчаджиоглу.

В последнее время Лорак много путешествует. Она оставила наследницу с бывшим супругом, а сама 4 ноября отправилась в другую страну. Певица запечатлелась в аэропорту.

Она предстала в джинсовой куртке оверсайз и черных трениках с лампасами. Артистка была без макияжа, поэтому надела солнцезащитные очки и кепку. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) начала день с хорошего настроение.

«Всем доброе утро! Мои дорогие! Просыпайтесь, день будет солнечным! А мы полетели на работку», — поделилась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие одарили ее комплиментами. «Какая же вы милая», «Просто богиня», «Такая крутая», «Ох, Лорак, вы всегда хорошенькая», «Вот это да! Дива в трениках», «Какая вы красотка», «Это удачное утро! Вы прекрасны!», — прокомментировали пост подписчики. А в это время дочка звезды веселилась со свои папой, который решил свозить ее за город.

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