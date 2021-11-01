На стиле: Ани Лорак отметилась в узких джинсах и с молочной сумкой Воttega Veneta

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Уже несколько лет она гастролирует с красочными шоу. Но после начала пандемии певица выпустила несколько хитов, а теперь готовит новый альбом. При этом она успевает следить за собой и порой хвастается обновками. Этой осенью артистка много путешествует, но она успела утеплиться.

Ранее Лорак похвасталась косухой и лаконичным черным пальто. А во время прогулок в Италии певица предстала в зеленой жилетке и лосинах. Певица в 43 года может дать фору даже моделям, так как обладает стройной фигурой. Поэтому она любит подчеркивать свои достоинства.

На этот раз Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) запечатлелась в узких джинсах и джемпере с рукавами, расшитыми жемчугом. Лук дополнила молочная сумка Воttega Veneta, которая стоит около 300 тысяч рублей.

«Мои дорогие, как ваше настроение? Эта неделя будет огонь. Перед выходом альбома мы приготовили для вас еще один сюрприз», — поделилась она.

Поклонники были заинтригованы. Также многие одарили Лорак комплиментами. «Какая красавица! Просто потрясающая», «Вы идеальны», «Такая талия», «Очень стройная», «Какая крутая сумка», «Крутая такая», «Выглядите изумительно», «Просто дива», «Какая вы все таки модная», «Вот это стиль», — прокомментировали пост подписчики.

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