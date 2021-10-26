«Самые божественные»: Рудова похвасталась новыми босоножками Jimmy Choo из шелка

Наталья Рудова не скрывает, что ей нравится мода. Она регулярно пополняет свой гардероб обновками. Примечательно, что актриса в свое квартире специально сделала несколько шкафов, чтобы там раскладывать вещи. У нее есть как огромное количество как платьев, так и обуви.

Обычно Рудова часто появляется на публике в вечерних нарядах. При этом она редко повторяет образы. На наряды актриса не жалеет денег. На этот раз она решила похвастаться дорогостоящей обновкой.

Прямо на камеру она распаковала коробку, в которой оказались босоножки Jimmy Choo из шелка. Не только край шпильки, но и застежка были украшены стразами. заостренный носок, как у этой пары, в моде в этом сезоне.

«Сейчас я вам покажу совершенство! На самом деле, для меня самые красивые и удобные босоножки это Jimmy Choo. Девочки, мальчики, это же просто совершенство! Шелк, кожа. Это просто самые невероятные босоножки! Божественно» — заявила звезда.

Поклонники тоже пришли в восторг от пары босоножек. Многие отметили, что у Натальи столько туфель, что Золушкой ей не стать. Другие восхитились ее вкусом. Добавим, что также очень любят обувь Ксения Бородина и Виктория Лопырева. Они стараются первыми купить трендовые туфли.

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