«Лисий носик выглянул»: Наталья Рудова в мерцающем топе и шортах засветила грудь на камеру

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Славу ей принесла роль в сериале «Татьянин день». Благодаря эффектной внешности она никогда не остается незамеченной на светских раутах и вечеринках.

Сама актриса сетовала, что ей часто предлагают играть роковых красавиц, но ей хочется более ярких и интересных ролей. К слову, в сериале «Бихэппи» она даже снялась обнаженной, но отмечала, что оголяться ей не очень нравится.

Этой осенью Наталья занялась своей фигурой. Она смогла похудеть на несколько килограммов. Теперь актриса часто хвастается своими подтянутыми формами. Обычно она носит миниатюрные платья.

А вот на этот раз звезда кино покрасовалась в джинсовых шортах и мерцающем топе. Рудова крутилась у камеры, демонстрируя талию. Потом она подняла руку, засветив бюст без лифа, но потом избежала конфуза.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, такой топ ранее также носила Виктория Боня.

«Очень эффектно», «Опасный топик, топорщится так», «Лисий носик выглянул», «Такая красотка», «Наталья, топ роскошный», «Грудь бы уже полностью показала», «Провокаторша», «Ну просто дива», «Наталья, как ты хороша», «Ох, какие формы», «Грудь почти вывалилась», — стали писать пользователи Сети.

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