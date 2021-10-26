Слишком откровенно: Наталья Рудова в мокром лифчике «в облипку» свела с ума поклонников

Наталья Рудова является известной актрисой. В ее копилке десятки разных ролей. Она признавалась, что зачастую ей достаются роли роковых красоток. Сама блондинка мечтает играть более интересных персонажей. Поклонники в свою очередь не перестают восхищаться тем, как выглядит артистка. В 38 лет она может похвастаться точеными формами. При этом недавно звезда решила похудеть.

Теперь Наталья каждый день хвастается тонкой талией. Она также демонстрирует, как наряды становятся ей большие. При этом фанаты отмечают, что актриса и раньше выглядела очень привлекательно. По всей видимости, скоро она отправится в отпуск, так как решила подразнить подписчиков кадрами, на которых нежится в море. Рудова засветила округлый бюст в алом купальнике. Лифчик намок, поэтому было видно роскошное декольте.

«Этой малышке срочно нужно на Мальдивы» — написала она.

И раньше актриса получала много комплиментов. На этот раз ей удалось взбудоражить фанатов. Они отметили, что это фото получилось очень откровенным.

«Ты красотка», «И все стали искать плавки», «Ну просто нереально», «Лишила сна всех», «Настоящая грудь?», «Как бюст стоит без пуш-ап», «Ежики напыжились под лифом», «Купальник в облипку», «Не потеряли лиф?», «Едва не выглянули носики лисят», «Как это прекрасно», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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