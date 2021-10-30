«В таком виде в театре?»: Настя Каменских в прозрачной блузке показала грудь на публике

Певица принарядилась для выхода в свет. Ее вид удивил поклонников.

Настя Каменских является популярной украинской исполнительницей. Она уже давно выступает на публике, поэтому привыкла к вниманию. Певица обладает нестандартной фигурой, поэтому ей нравится подчеркивать свои изгибы с помощью нарядом.

Она без стеснения носит мини и порой предстает в шортах. Артистка не так давно отдохнула в Дубае, где хвасталась своими формами, позируя в бикини.

А теперь Настя вернулась домой. Она уже успела отметься на съемках шоу «Маска», где предстала в желтом мини-платье с пышными рукавами. А вот вечером 30 октября вечером она нарядилась, чтобы отправится в театр.

Певица увидела балет. Она облачилась в прозрачную блузку и черные брюки скинни. Образ дополнили массивные ботинки. Каменских в дерзком аутфите запечатлелась с балериной.

Но оказалось, что звезда нарядилась, чтобы отпраздновать Хеллоуин. После театра она пришла в ресторан, где увиделась с подругами. Певица устроила танец бедрами.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Потапа. Но некоторым ее лук показался слишком откровенным. «Класс! Очень красиво! Настя, я тебя обожаю», «Какое декольте», «Такой прозрачный наряд», «Повиляла бедрами, как лиса», «Какой налив», «В таком виде в театре?», «Пора бы вести себя скромнее», «Словно 18 лет», «Ну черная паучиха», — стали писать пользователи Сети.

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