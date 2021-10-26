«Подберите слюни»: Настя Каменских в тугих стрингах обнажила пышные ягодицы на пляже

Настя Каменских не скрывает, что у нее не всегда были идеальные формы. До свадьбы с Потапом она приложила усилия, чтобы похудеть. Певица теперь старается поддерживать себя в форме. Не раз поклонники сравнивали ее Ким Кардашьян, так как у них похожие фигуры. Примечательно, что артистка любит подчеркивать свои достоинства и без стеснения позирует без одежды. Вот уже несколько дней она отдыхает в Дубае.

В отпуске Настя не только примерила восточный наряд и платок, но и устроила традиционную фотосессию на пляже. Но на этот раз она даже засняла себя в бикини для «ТикТока». Певица предстала в купальнике цвета Барби. Сначала она продемонстрировала вид сзади, засветив в стрингах пышные ягодицы. Потом Каменских повернулась лицом к камере, показав роскошный бюст.

Соблазнительные формы звезды взбудоражили поклонников. Многие отметили, что не замечали, что у певицы такие широкие бедра. Другие обратили внимание, что Настя предстала в бикини без фотошопа.

«Такая аппетитная», «Вот это конфета», «Подберите слюни», «Какая ты красотка», «Настоящая женщина на пляже выглядит так», «Такие мягкие бока, хочется трогать», «Вот это пышка», «Ким скоро позавидует», «Надо же иметь плоский живот при таких массивных формах», — стали писать подписчики.

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