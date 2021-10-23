«Ох, без белья»: Каменских в платье цвета «Тиффани» с разрезом от бедра сразила поклонников

Настя Каменских является популярной украинской исполнительницей. Она регулярно ездит с гастролями и участвует в разных проектах. Певица обладает нестандартной фигурой. Даже после похудения она может похвастаться пышными достоинствами, которые подчеркивает с помощью нарядов. Недавно артистка отдохнула в Дубае. Там она примерила восточный наряд и платок, но в итоге снова стала носить привычную одежду.

На этот раз Настя поделилась кадрами со съемок украинской версии шоу «Маска». Для появления на публике певица выбрала эффектное платье цвета «Тиффани». Наряд имел декор и разрез от бедра. Также декольте подчеркнуло пышный бюст артистки. Каменских сделала укладку с мокрым эффектом и яркий макияж. Платье дополнили прозрачные туфли. Наряд позволил ей блеснуть фигурой.

«Шоу начинается! Наконец мы с вами увидим и услышим эти волшебные выступления Масок, будем разгадывать их запутанные подсказки и узнавать кто же под ними скрывается. Это невероятно красивое, загадочное и грандиозное шоу, которое невозможно пропустить!» — написала звезда.

Поклонники в свою очередь восхитились загорелыми прелестями ее фигуры. Многие одарили певицу комплиментами. «Смотрю на вас и душа радуется! Вы такой искренним и настоящий человек», «Богиня», «Ой, без белья», «Какие формы», «Очень загорелая», Грудь без лифа разбежалась«, «Какие у вас бедра, смак», — прокомментировали пост подписчики.

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