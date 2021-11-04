«Ох, какой рельеф»: Лобода в нюдовом бикини грациозно обнажила «аппетитные» формы на пляже

Певица устроила дефиле на побережье. Она не постеснялась показать фигуру во всей красе.

Светлана Лобода является популярной украинской исполнительницей. Она привыкла ко всему относится с большой ответственностью, поэтому ее ее концерты сопровождаются красочным шоу. Более того: певица всегда до мельчайших деталей продумывает свои образы.

Примечательно, что она часто носит боди или откровенные платья, поэтому постоянно работает над своей фигурой.

В последнее время Лобода часто путешествует. Ее дети живет в Европе, поэтому после выступлений зачастую артистка направляется к ним. А недавно певица отпраздновала свой день рождения в Дубае.

И теперь она решила похвастаться кадрами с отдыха. Артистка предстала в нюдовом бикини. Она продефилировала по пляжу. Светлана она блеснула пышным декольте и другими прелестями фигуры.

Поклонники были впечатлены формами звезды. Многие одарили ее комплиментами. «Хороша ноги, шикарные. Знаете когда человек красивый и еще умный. Вот повезло. Все есть», «Вы богиня», «Интересно это от природы, или это тяжкий труд, такая фигурка?», «Королева красоты», «Ничего себе! Словно голая», «Ох, какой рельеф», «Соблазняй дальше», «Ну ты бесподобна», «Какая дива», — прокомментировали пост подписчики.

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