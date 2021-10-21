«Ох, как сдобу намочила»: Лобода в алом мини-бикини грациозно искупалась в море

Певица поделилась кадрами с отдыха в Дубае. Она устроила вечер катания на яхте. При этом звезда подразнила красотой фигуры фанатов.

Светлана Лобода является одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц в стране. Она регулярно путешествует на частных самолетах, а своих дочек Евангелину и тильду певица перевезла в Европу. Артистка не перестает работать. Она даже во время пандемии давала концерты. Несмотря на плотный график, звезда находит время на спорт, а также она любит наряжаться для светских раутах.

Недавно Лобода прилетела в Дубай. Там она отпраздновала свой день рождения. На песчаном пляже певица танцевала и веселилась с друзьями. Второй день прошел не менее весело, а теперь артистка распаковала подарки и отправилась плавать в море с другом Бичоллой. Она облачилась в алом мини-бикини и стала плавать со скутером, который позволял ей разгоняться. Волны в это время ласкали ее тело.

Потом Светлана покаталась на яхте. Она засняла свой упругий бюст в лифе из треугольников. Певица наслаждалась теплым вечером.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит 39-летняя звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, ну какая красота», «Вот это пейзажи», «Вы сама грация», «Русалочка в деле», «Ох, как сдобу намочила! Это эффектно», «Поплавок не мешал?», «Какая вы красивая», «Светлана, вы просто богиня», «Очень круто, ваша фигура только», «Ваши формы манят», — стали писать пользователи Сети.

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