«Надо же быть такой роскошной»: Лобода в алом лифе грациозно блеснула упругим бюстом на яхте

Светлана Лобода привыкла все делать с размахом. Ее шоу всегда красочные и фееричные, а клипы будоражащие и интригующие. Обычно певица редко позволяет себе отдыхать. Но недавно она отпраздновала свой день рождения. Уже по традиции артистка решила повеселиться в Дубае. В честь 39-летия она устроила вечеринку на пляже, где пела и танцевала с друзьями. На курорте звезда задержалась на несколько дней.

Накануне Лобода делилась кадрами, на которых плавала в море. Она также побаловала себя сладостями и распаковала подарки. А вот заключительный день отдыха артистка провела на яхте, где устроила фотосессию. Она предстала в белых мини-шортах и алом лифе от купальника. Светлана продемонстрировала в бюстгальтере из треугольников упругий бюст во всей красе и плоский живот. Она грациозно позировала в лучах заходящего солнца.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что не каждая модель обладает такой подтянутой фигурой в 39 лет. «Красный, определенно, ваш цвет», «Ну нереальная, мадам, вы шикарны!», «Вай, ну прекрасна», «Невероятная», «Очень стройная», «Ну какие прелести», «Тесемки впились в тело», «Ноги просто космос», «Надо же быть такой роскошной», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.