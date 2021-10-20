Bottega Veneta, Tom Ford: Лобода похвасталась сумками, пледом, костюмом и другими подарками

Певица на днях отметила свой день рождения. Лишь спустя два дня она распаковала подарки.

Светлана Лобода является популярной украинской исполнительницей. Она почти 20 лет назад выступала с группой «ВИА Гра», но теперь блондинка является успешной сольной певицей. Многие поклонники восхищаются не только ее вокалом, но и стилем. Мама двоих детей может похвастаться стройной фигурой, которую зачастую подчеркивает платьями, комбинезонами и лосинами.

На днях Лобода отпраздновала свое 39-летие. Она отправилась в теплые края, где смогла развеяться в компании друзей. Певица танцевала и веселилась на пляже. А спустя два дня она решила разобрать подарки. Весь ее номер оказался заставлен цветами.

«Зашел, а тут такая красотища! Мадам!» — отметил друг звезды Бичолла.

Сама артистка показала черную сумку с эффектом мерцания Zuhair Murad. А Монатик с женой прислали ей сумку Bottega Veneta с клепками. Также фирма Yves Saint Laurent прислала ей леопардовый эксклюзивный плед-полотенце. Также теперь у певицы есть кожаный корсет и сумка-банан Tom Ford. Затем в коробке оказалась розовая кожаная мини-сумка и костюм в полоску. Еще Лобода похвасталась спортивным костюм и белой шляпкой. Очень сильно ее обрадовала кожаная черная сумка с декором Schiaparelli.

Некоторые из подарков стоят больше 200 тысяч рублей. Светлана также показала бриллиантовую брошку. По всей видимости, это не все подарки, которые она получила.

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