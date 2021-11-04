Под песню Меладзе: постройневшая Бородина в лифе и шортах обнажила изящные формы

Ксения Бородина не скрывает, что любит проводить время с друзьями. Но раньше она редко позволяла себя расслабиться или повеселиться в клубе. Ведущая «Дома-2» предпочитала все свободное время посвящать детям Марусе и Теоне. И лишь в этом году она изменила свою жизнь, когда развелась с мужем Курбаном Омаровым. Теперь телеведущая почти каждый вечер выходит в свет.

Также Ксения согласилась на участие в шоу «Ледниковый период». И хоть пока от судей она получает низкие баллы, сама телеведущая заметила, что похудела. Теперь она зачастую демонстрирует свою фигуру. 4 ноября Бородина начала утро с самолюбования. Она предстала в белом лифе и розовых шортах. Звезда танцевала и красовалась перед зеркалом под хиты Валерия Меладзе.

Примечательно, что Ксения была без макияжа и укладки. Она без стеснения обнажила живот и бедра.

«Когда вчера съела весь „Мак“, а утром еще есть пресс», — отметила телеведущая.

Поклонники одарили ее комплиментами. Многие отметили, что никогда не видели ее в такой форме. «Кого соблазняешь?», «Зачем шорты так натянула до треска? Как памперсы», «Очень себя любишь», «Идеальная фигура», «Похорошела после развода», «Ксюша, вот это ножки», «Прекрасный пресс», «Ты прям расцвела», — стали писать пользователи Сети.

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