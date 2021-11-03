Фигура без фотошопа: Бородина в платье-сорочке с разрезом показала пышное декольте

Телеведущая поделилась кадрами, на которых покрасовалась в соблазнительном образе.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она знакома зрителям по шоу «Дом-2», который ведет с самого его основания. У Бородиной много предложений о работе на корпоративах и свадьбах.

В этом году она изменила свою жизнь. Телеведущая стала больше времени уделять себе, посещать вечеринки и концерты. Для каждого выхода в свет она наряжается и подбирает себе эффектные образы.

Ксения не скрывает, что участвует в «Ледниковом периоде», благодаря чему ее фигура преобразилась. Она жаловалась, что многие наряды ей стали большие. Но телеведущая часто пополняет гардероб.

На этот раз звезда телестройки решила похвастаться одним из любимых образов. Бородина предстала в алом шелковом платье с разрезом. Наряд подчеркнул пышный бюст звезды.

Она покрасовалась перед камерой. Черные босоножки дополнили ее лук. Наряд позволил Ксении скрыть изъяны фигуры. Она получила шквал комплиментов.

«Такая идеальная», «Волшебный образ», «Божественная», «Ой, грудь едва не убежала», «Такой бюст, неуместно выглядит», «Ксения, расцветаете», «Просто дива из Голливуда», «Слюни подберите», «Челюсть отпала», «Такое платье эффектное», «Безумно хороша», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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