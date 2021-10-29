Стильно утеплилась: Бородина облачилась в широкие джинсы и трендовый пуховик для прогулки

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Недавно она вспомнила, как была редактором в шоу «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Уже потом Ксения стала ведущей «Дома-2». И если первое время она также подрабатывала диджеем, то теперь ей хватает гонорара от съемок и рекламы. Бородина признавалась, что любит тратиться на люксовые наряды и роскошные украшения.

Не так давно телеведущая развелась с Курбаном Омаровым. Она стала больше времени уделять себе и часто веселится с подругами. Ксении нравится наряжаться и с наступлением холодов она пополнила гардероб. На днях она похвасталась костюмом с мини-юбкой в любимом цвете. Теперь звезда похвасталась более теплым повседневным луком.

Ведущая телестройки покрасовалась в джинсах-бананах и белых ботинках на тракторной подошве. Она дополнила образ дутым черным пуховиком. Именно такие пуховике в моде уже не первый сезон. Напомним, ранее дутыми куртками хвастались продюсер Яна Рудковская и актриса Ирина Пегова.

Потом Ксения сняла верхнюю одежду и стала танцевать в сером свитере Prada. Она насладилась песней Jony. Так как телеведущая участвует в «Ледниковом периоде», то сильно похудела. Она сама призналась, что почти все джинсы стали ей велики. Но поклонникам понравился образ звезды. Многие одарили ее комплиментами.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.