Стильный монохром: Боня в стеганом пуховом пальто и полусапожках вышла на прогулку в Москве

Телеведущая приехала в столицу. Она отправилась на радиостанцию в осеннем наряде.

Виктория Боня раньше была участницей «Дома-2». После проекта она стала телеведущей и моделью. Также Виктория переехала в Монако, где уже давно живет с дочкой Анджелиной. Уже несколько лет светская львица развивает свой бьюти-блог. А так как она живет в городе, где часто проходят вечеринки и светские рауты, в ее гардеробе много вечерних платьев. Накануне она приехала в Москву, где ей пришлось утеплиться.

Если на морском побережье Боня привыкла носить шорты и платья-толстовки, то теперь она продемонстрировала осенний лук. На радиостанцию светская львица отправилась в кожаных брюках скинни и полусапожках на каблуке. Также монохромный образ дополнило пуховое стеганое пальто и кепка. В руках Виктория держала рюкзак. Она продефилировала по залу, направляясь в студию, чтобы дать интервью.

Поклонники восхитились тем, как выглядит экс-звезда телестройки. Многие также оценили аутфит Бони. «Как не хватало ваших луков», «Ну выглядите потрясающе», «Кожаные брюки прям топчик», «Какая вы красивая», «Походка, конечно, идеальная», «Любуемся вашими ногами», «Где взять такое пальто? Идеальный вариант», Похоже, что вы всегда одеты по моде», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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