«Отчаянная искательница приключений»: Боня — об участии в шоу в Африке

Известная модель и теледива России Виктория Боня очень любить давать интервью и общаться с прессой. На днях она рассказала о жизни в Монако, своей дочери и будущем избраннике изданию WomanHit.

Все знают, что много лет Боня живет в Европе, поэтому общественность сильно удивилась прилету теледивы в Москву. Виктория заявила, что приехала решать дела по работе и запустить свой психологический курс. По задумке модели, он поможет женщинам раскрыться и управлять энергией.

В сентябре Боня снялась в шоу «Звезды в Африке», где наши селебрити уезжают на южный континент и проходят там испытания. У звезды много впечатлений от проекта, и она с удовольствием рассказывает о полученном опыте.

«Я давняя любительница приключений. Меня можно назвать авантюристкой, потому что я готова подписаться под что-то такое, даже не подумав. По приезде нам сообщили буквально на месте, что еду нужно будет зарабатывать. Я, в принципе, это знала, но не думала, что у нас не будет завтрака, обеда», — рассказала Виктория.

Боня призналась, что проект научил ее преодолевать себя и бороться с трудностями.

«Я еще раз поняла, что в любых стрессовых ситуациях или в тех ситуациях, когда тебе кажется, что ты вообще не можешь оказаться, ты можешь справиться. Я осознала, что я готова сделать даже то, что в мои рамки не вписывалось. Это наглядно и показал проект. Я успела заметить, что могу пересилить и договориться с собой, даже если что-то поначалу кажется страшным и отвратительным».

Кроме того, звезда рассказала, что экстрим в ее жизни присутствовал всегда. Боня вспомнила, что в молодом возрасте ей с подругами пришлось возвращаться по сельской дороге темной ночью зимой из клуба домой. Девушки жутко боялись и ложились в снег при каждой проезжающей машине.

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