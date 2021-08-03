«Прилетели на отдых»: Боня запечатлела подросшую дочку Смерфита в Дубае

Бывшая участница «Дома-2» похвасталась тем, как ее с Анджелиной встретили в роскошном отеле.

Виктория Боня одно время снималась в шоу «Дома-2». Она знакома с Ольгой Бузовой и Аленой Водонаевой. Однако после проекта девушка смогла стать телеведущей, а потом вышла замуж за ирландского миллиардера Алекса Смерфита. Свадьбу они так и не сыграли, но светская львица родила от него дочку Анджелину. Влюбленные расстались, но поддерживают дружеские отношения.

Боня уже длительное время живет в Монако. Она пыталась переехать в Англию, но в сером Лондоне не понравилось жить ее наследнице. Светская львица ездит на разные фестивали и не пропускает красных дорожек. Но теперь она решила последовать примеру многих других звезд и устроила себе отпуск. Виктория привезла наследницу в Дубай. Она поделилась кадрами из самолета и отеля.

В номере гостей ждали букет цветов и сладости. Боня увидела фото, на котором ее дочка совсем маленькая и умилилась кадру.

«Анджелинка, посмотри, как ты выросла из такой маленькой в такую большую! Посмотрите, сколько у нас тут всего! Боже, посмотри на эти десерты! Конечно, с тобой, доченька, меня встречают, как королеву», — поделилась звезда. «Прилетели на отдых», — добавила она.

Поклонники восхитились красотой девочки. Многие отметили, что она стала еще больше похожа на папу. «Анджелина просто принцесса», «Анджелина — копия папы… Вика, ты вообще принимала участие в создание ребенка», «Дочка так на Алекса похожа, копия», — прокомментировали пост подписчики.

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