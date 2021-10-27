«Лифтолук»: Бородина вслед за Алсу облачилась в джинсы палаццо и пальто с принтом pied-de-poule

Ксения Бородина является ведущей «Дома-2». Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Телеведущая в этом году развелась с Курбаном Омаровым. Ранее бизнесмен предал доверие возлюбленной, когда изменил ей в начале отношений. Но Ксения его простила. Однако шесть лет спустя она все-таки решила расстаться с отцом своей дочки Теоны. При этом звезда телестройки начала новую главу в жизни.

Теперь Бородина часто выходит в свет и веселится в компании коллег. Она и раньше любила дорогие наряды, но теперь чаще пополняет гардероб обновками. Накануне телеведущая поужинала с подругами в фешенебельном ресторане. Она решила похвастаться своим образом. Постройневшая Ксения облачилась в джинсы палаццо с разрезами и пальто с принтом pied-de-poule.

Молочный джемпер и ботинки на тракторной подошве дополнили ее образ. Примечательно, что такое же пальто и широкие джинсы этой осенью носит певица Алсу.

«Лифтолук», — подписала кадр телеведущая.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие отметили, что на ней повседневные образы порой смотрятся лучше, чем вечерние платья.

«Мне так нравятся джинсы», «Похудели, но вам это к лицу», «Стильная, как всегда», — прокомментировали кадр подписчики.

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