«Зачем мне мужчины?»: Ксения Бородина похвасталась построейневшей фигурой и свободным статусом

В последних Stories личного микроблога телеведущей Ксении Бородиной появилось заявление знаменитости о личной жизни. Бывшая возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова призналась, что вокруг нее нет достойных мужчин.

Бородина не стремится поскорее найти нового спутника жизни. Ксения намекнула на причину своих разводов. По словам телеведущей, мужчины просто боятся сильных женщин и не могут им соответствовать.

Ксения считает себя довольно сильной. Иначе знаменитость просто не справилась бы с трудными испытаниями на проекте «Ледниковый период».

К слову, изнурительные тренировки с фигуристом Владимиром Соловьевым улучшили настроение и фигуру Ксении Бородиной.

Телеведущая с трудом смогла найти подходящие по размеру брюки в своем гардеробе. Все джинсы резко стали большими Ксении. Так она похудела за время участия в шоу.

А еще Бородина призналась, что ей сейчас необычайно хорошо.

«Зачем мне мужчины, которые будут меня бояться и не соответствовать. Я всегда так боялась свободы, а, оказалось, это такое крутое время. Когда тебе хорошо в моменте и вокруг столько внимания», — разоткровенничалось Ксения.

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