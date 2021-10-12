«Я увидел эту грацию»: Топурия в комбинезоне из денима с брюками клеш предстала на сцене с Сарухановым

Кети Топурия не так давно отметила свое 35-летие. Певица славится не только необычным тембром голоса, но и особенным чувством стиля. Ей нравится одеваться ярко, а также она не боится носить наряды сложного кроя. Многие стилисты хвалили образы знаменитости. Сама она заверяет, что просто носит только то, что ей идет. Этой осенью артистка часто отдает предпочтения брючным костюмам.

На днях Кети приняла участие в шоу «Дуэты». Вместе с группой «А’Студио» она вышла на сцену, чтобы спеть вместе с таинственным напарником, которым оказался Игорь Саруханов. На публике певица появилась в комбинезоне-бюстье из денима. Наряд с брюками клеш не только подчеркнул ее талию, но и визуально вытянул силуэт. Артистка была удивлена, когда увидела Игоря за стеной. Сам артист тоже был рад такому сюрпризу.

«Я увидел эту грацию и у меня мгновенно, моментально все сошлось», — признался Саруханов ведущим.

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