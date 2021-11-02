Когда фигура идеальна: Кети Топурия примерила атласное платье-бюстье в пол с разрезом

Кети Топурия уже давно строит карьеру певицы. Она является солисткой группы «А’Студио». Артистка славится не только своим голосом, но и чувством стиля. Кети любит экспериментировать с образами. Она не раз меняла прически, а в нарядах порой ей нравится сложный крой. В этом году певица стала мамой во второй раз. Она не стала скрывать, что поправилась, но маскировала изъяны нарядами оверсайз.

Но в последнее время Кети удивляет поклонников яркими луками. На шоу «Дуэты» она подчеркнула стройные ноги мерцающим мини-платьем. А теперь певица решила примерить обновки в своей гардеробной. Она покрасовалась в черном платье-бюстье из атласа. Лаконичный наряд подчеркнул стройные изгибы фигуры. Топурия выпрямила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

«Да или нет?» — спросила звезда.

«Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие одарили ее комплиментами. «Ну какая шикарная», «Фигура отпад!! На такую любое платье пойдет», «Красивая и талантливая», «Идеальный силуэт», «Ну просто бесподобная», «Какое платье! вы в нем звезда Голливуда», «Ну как можно так выглядеть?», «Поражаешь своей фигурой», «Кети, ну ты прекрасна», — стали писать подписчики.

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