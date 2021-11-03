В трениках и футболке: Лера Кудрявцева показала, как проводит время в Майами

Лера Кудрявцева с 18 лет живет в Москве и работает на телевидении. Теперь блондинка одна из самых известных телеведущих в стране. В этом году она отпраздновала 50-летие. Лера может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. При этом всего три года назад она стала мамой во второй раз. У нее подрастает дочка Мария, которую она растит с мужем Игорем Макаровым.

Обычно Кудрявцева не ездит отдыхать без наследницы и мужа, но этой осенью она устроила себе спонтанный отпуск. Телеведущая приехала в США, где ее встретил друг Андрей Разыграев.

Она не скрывает, что общается с ним длительное время. Сначала они отпраздновали Хеллоуин. Лера была под впечатлением от того, как масштабно американцы отмечают этот праздник.

А накануне телеведущая устроила посиделки с друзьями. Она поделилась кадрами, на которых предстала в футболке лимонного цвета и алых трениках. Кудрявцева засняла друзей, которые наслаждались прохладительными напитками.

Потом звезда отправилась кататься на машине по городу. На светофоре она переговорила с Разыграевым.

«Ой, я знаю эту девчонку симпатичную! Поехали! Теперь можно», — сказал он.

Вечер компания провела в ресторане, где отведала изысканные блюда. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие одарили ее комплиментами.

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