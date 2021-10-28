Лера Кудрявцева покрасовалась в жакете без воротника и с «золотой» вышивкой на манжетах

Лера Кудрявцева не скрывает, что любит проводить время с семьей. Недавно она поделилась кадрами, на которых гуляла с трехлетней дочкой Марией. Малышка быстро растет и не дает маме скучать. Однако также телеведущая регулярно ездит на съемки.

На днях она отснялась в финале проекта «Суперстар», где сидит в жюри. А также пообщалась с Сергеем Соседовым и Сергеем Жуковым.

А вот 28 октября большую часть дня Кудрявцева провела уже в привычной студии передачи «Звезды сошлись». Она поделилась кадрами из гримерки. Телеведущей часто образы для эфира подбирают стилисты. Обычно это яркие наряды. Но на этот раз блондинка предстала в черных узких брюках и жакете без воротника с расшитыми золотой ниткой манжетами. Строгий образ подчеркнул ее фигуру.

А вот Антон был в клетчатом пиджаке, который украсили брошкой.

«Лер, тебе нравится?» — спросил он. «Очень», — заверила его коллега.

Потом Привольнов также позаботился о ней и налил воды. Лера в свою очередь показала коридоры и несколько комнат, где расположена съемочная команда. Она с добротой поздравила одну из коллег с днем рождения.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 50-летняя телеведущая. «Очень красивая», «Наряд как у стюардессы или пилота», «Просто не узнала, так вы умеете меняться», «Лера, бесподобный образ», «Какой заботливый Антон», — стали писать пользователи Сети.

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