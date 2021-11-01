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«Какой у меня шарф»: Кудрявцева запечатлела дочку в плюшевом джемпере фисташкового цвета

Телеведущая решила показать, как Мария Макарова умеет общаться.

«Какой у меня шарф»: Кудрявцева запечатлела дочку в плюшевом джемпере фисташкового цвета
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой. Фото: instagram.com/leratv/

Лера Кудрявцева в этом году отметила 50-летие. Она давно работает на телевидении, но это не помешало ей построить личную жизнь. Она счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У Леры есть сын Жан от первого брака, который уже подарил ей внука Льва. А несколько лет назад телеведущая родила дочку Марию.

Накануне Лера провела с дочкой целый день. Она засняла на камеру общение с крохой. Мария предстала на кухне в плюшевом джемпере фисташкового цвета и колготках. Малышка держала в руках мыльные пузыри. Мама спросила, получилось ли у нее создать пузырьки.

«Пробовала! Очень получилось!» — ответила девочка.

«А кто тебя так научил?» — спросила телеведущая.

«Я сама выучилась. Меня учили, учили и вот я выучилась», — заверила Мария.

«Это надо очень дуть! Сильно-сильно и тогда все получится», — пояснила она.

Потом дочка Кудрявцевой принесла клетчатый желтый шарф. Она стала прикладывать его к щеке, а затем показала своей маме.

«Видишь, какой у меня шарф», — сказала Мария.

«Очень мягкий», — подтвердила в ответ мама.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что для трех лет девочка очень смышленая. Лере адресовали много комплиментов, одарив теплыми словами ее наследницу. К слову, после этого телеведущая улетела отдыхать в Майами. 

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