«Какой у меня шарф»: Кудрявцева запечатлела дочку в плюшевом джемпере фисташкового цвета

Лера Кудрявцева в этом году отметила 50-летие. Она давно работает на телевидении, но это не помешало ей построить личную жизнь. Она счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У Леры есть сын Жан от первого брака, который уже подарил ей внука Льва. А несколько лет назад телеведущая родила дочку Марию.

Накануне Лера провела с дочкой целый день. Она засняла на камеру общение с крохой. Мария предстала на кухне в плюшевом джемпере фисташкового цвета и колготках. Малышка держала в руках мыльные пузыри. Мама спросила, получилось ли у нее создать пузырьки.

«Пробовала! Очень получилось!» — ответила девочка. «А кто тебя так научил?» — спросила телеведущая. «Я сама выучилась. Меня учили, учили и вот я выучилась», — заверила Мария. «Это надо очень дуть! Сильно-сильно и тогда все получится», — пояснила она.

Потом дочка Кудрявцевой принесла клетчатый желтый шарф. Она стала прикладывать его к щеке, а затем показала своей маме.

«Видишь, какой у меня шарф», — сказала Мария. «Очень мягкий», — подтвердила в ответ мама.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что для трех лет девочка очень смышленая. Лере адресовали много комплиментов, одарив теплыми словами ее наследницу. К слову, после этого телеведущая улетела отдыхать в Майами.

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