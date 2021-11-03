«Вот это преображение!»: Бузова в откровенном боди и с цепочками на бедрах свела с ума поклонников

Телеведущая устроила танцы в пикантном наряде, который вызвал недоумение у пользователей Сети.

Ольга Бузова уже давно не только телеведущая, но и певица. Она с радостью строит карьеру в шоу-бизнесе, пробуя свои силы в разных сферах. Телеведущая признавалась, что у нее нет врагов, но некоторые коллеги относятся к ней не слишком приветливо.

Со временем Ольге удалось подружиться с Сергеем Лазаревым, который относился к ней сначала не слишком доброжелательно. И дальше она намерена впечатлять публику своим трудолюбием.

Недавно Бузова отменила свой большой концерт. При этом она смогла подготовить новый альбом. Накануне артистка поделилась роликом, на котором танцует под один из новых треков.

Она облачилась в откровенное боди и кожаные брюки с цепочками на бедрах. Образ дополнили косички и макияж с акцентом на глаза. Ольга грациозно двигалась с подтанцовкой, демонстрируя пикантные разрезы.

«Танцы на слезах», — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит телеведущая. Она поправилась, но многие сочли, что артистка похорошела. На этот раз Бузова получила много комплиментов.

«Какие все девчонки красивые на подтанцовке! Это редкость», «Огнище! Поражаюсь твоей стойкости!», «Так поправилась, тебе идет», «Вот это преображение!», «Оль, пуш-ап забыла», «Нереально красиво», — прокомментировали пост подписчики.

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