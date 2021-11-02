Полный дом гостей: Лазарев заснял, как его мама повеселилась с внуками в особенный день

Сергей Лазарев — один из самых популярный певцов в стране. Он не раз участвовал в телевизионных шоу. Теперь артист все чаще сидит в жюри или выступает в роли ведущего. В этом году он спел в дуэте с Ани Лорак и выпустил несколько новых песен. Несмотря на свою занятость, Сергей свободное время посвящает детям. У него подрастают сын Никита и дочка Анна, которой не так давно исполнилось три года.

Обычно свою личную жизнь Лазарев скрывает. До недавнего времени он редко показывал детей. Но в этом году певец выступил с сыном и даже взял наследников на красную дорожку. А 31 октября он отметил двойной праздник.

День рождения был у его мамы Валентины и сына. Сначала артист похвастался тортом с персонажами аниме «Наруто». Потом он заснял Никиту с сестрой, которые смогли повеселиться.

Дома собралось много гостей. На их глазах именинник разбил молоточком большой шоколадный торт в форме шара. Внутри оказалось поздравление для него. Затем такую же манипуляцию сделала мама звезды. Валентина умилилась, увидев внутри фото внуков и сына.

«Второй день отходим от праздника, разбираем подарки и доедаем праздничный стол», — признался Сергей.

Поклонники восхитились тем, какой праздник устроил артист. Многие осыпали комплиментами его маму и наследников. «Какие вы солнечные и счастливые, глядя на вас, тоже хочется улыбаться», «Так светитесь. Подольше отходите от праздника», «Поздравляем от всего сердца, замечательные детки, все в отца», «Такая молодая и искренняя мама», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.