Леди в total black: Ольга Бузова покрасовалась в кожаном мини-платье и высоких сапогах

Ольга Бузова является известной телеведущей. Однако она предпочитает раскрывать свои таланты в разных сферах. Уже пять лет бывшая ведущая «Дома-2» развивается как певица. Также в этом году блондинка напомнила всем, что она еще и актриса, когда стала играть во МХАТе в спектакле «Чудесный грузин», а также снялась в голливудском фильме. И хоть ее концерт в Москве отменился из-за локдауна, она не усидела дома 28 октября.

Вечером Ольга отправилась на онлайн-встречу с поклонниками. А перед прямым эфиром телеведущая решила похвастаться свои осенним нарядом. Как она и обещала, артистка продолжает носить мини.

На этот раз она покрасовалась на камеру в кожаном мини-платье на пуговицах и высоких сапогах-трубах. Наряд подчеркнул ее талию и позволил показать стройные ноги. Бузова минувшим летом поправилась, но активно старается вернуться в форму.

Поклонники восхитились ее монохромным образом. Многие одарили артистку комплиментами. «Просто чудесная», «Какое платье, дикая кошка», «Очень красивый и женственный лук», «Красивая очень, Оленька», «Ну ножки стройные, грациозные», «Первый удачный наряд за сезон», «Какая ты роскошная», «Эти сапожки уже меня покорили», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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