«Это платье или лоскуты ткани?»: Бузова в откровенном наряде без лифа поманила бюстом

Ольга Бузова является не только телеведущей, но и певицей. Она признавалась, что не собирается останавливаться и будет открывать в себе новые таланты. Не так давно Бузова побывала в Турции, где снялась в голливудском кино. А вот вернувшись в Москву телеведущая продолжила ездить на съемки. На днях она сразила публику, когда вышла в свет в платье без нижнего белья.

По всей видимости, Ольге понравилось находиться в центре внимания. На этот раз она решила не показывать кадры с новой фотосессии. При этом телеведущая все же засняла часть наряда на камеру.

Она предстала в платье откровенными разрезами в области декольте. Наряд подчеркнул ее маленький бюст. Бузова также сделала прическу со множеством хвостиков и яркий макияж с акцентом на губы.

«Шикарная Оля», — заявила ее стилист. «Мы снимаем нереальную красоту. Я сначала делаю, а потом показываю. Она еще балет мой нарядила полностью», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие посчитали, что наряд выглядит слишком смело. «Скромности нет», «Шикарная, но наряд не подчеркнул ее декольте», «Какая то амазонка», «Хочется увидеть тебя в более приличном виде», «Опять без нижнего белья. Что за мода?», «Это платье или лоскуты ткани?», «Красивая, но наряд нужен более нежный», — стали писать пользователи Сети.

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