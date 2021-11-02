«На палубе авианосца»: Нетребко в пуховике небесного цвета и брюках-бананах предстала в Нью-Йорке

Оперная дива поделилась уникальными кадрами из США. Она сводила сына в музей, где он часто бывал в детстве.

Анна Нетребко давно стала одной из самых известных российских оперных певиц. Она раньше жила в Санкт-Петербурге, а последние годы артистка живет в своей квартире в Вене. Но Анна так часто путешествует, что очередь редко проводит время дома. Лишь во время пандемии оперной диве довелось три месяца пробыть с родными, занимаясь домашними делами. В этом году она возобновила гастроли.

Осень стала для Нетребко очень насыщенной. Она успела отпраздновать юбилей в Кремле, побывать в Воронеже и приехать в США. Из-за здоровья артистка сделала перерыв в работе. Она сначала отдохнула во Флориде, а теперь проводит время в Нью-Йорке. Оперная дива ранее увиделась с Филиппом Киркоровым. А вот 2 ноября она прогулялась с сыном Тьяго. Они посетили музей.

«Мы находимся на палубе американского авианосца, который теперь стал музеем. Тьяго, ты помнишь, когда ты был маленьким, мы часто сюда приходили. Посмотреть самолеты, вертолеты», — поделилась звезда.

Анна облачилась в брюки-бананы в цветочек и горчичный свитер. Наряд дополнил пуховик с мехом небесного цвета и кожаные ботинке в кремовом цвете. А вот ее сын был в джинсах и толстовке. Поклонники удивились тому, как вырос 13-летний Тьяго.

«Какие классные!», «Анна, вы прекрасная мама», «Тьяго стал таким большим», «Ну это так круто», «Тьяго очень повезло», «Ты бесподобна», «Вот это отдых», — стали писать пользователи Сети.

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