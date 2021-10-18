Элегантный монохром: Нетребко в шелковом костюме сливочного цвета скрыла изъяны фигуры

Анна Нетребко является популярной оперной певицей. Она объездила почти весь мир с концертами. Но даже ее жизнь изменилась, когда началась пандемия. Артистка три месяца провела в своей квартире в Вене. Она посвятила время сыну Тьяго, а также мужу Юсифу Эйвазову. Оперная дива удивляла поклонников изысканными блюдами, которые придумывала и готовила сама.

В этом году Анна возобновила гастроли. Она побывала в Италии, Греции и других странах. Почти всю осень певица провела в России, а на днях ей довелось выступить перед королевой Швеции. Вернувшись домой она презентовала кулинарную книгу с ее рецептами. Нетребко предстала в шелковом костюме с прямой юбкой и блузкой с драпировкой. Наряд скрыл изъяны ее фигуры и подчеркнул стройные ноги.

«Друзья, счастье настало! Книжка вышла, но пока на немецком языке. Очень скоро ее переведут на русский. Там много-много рецептов, фотографий. Я надеюсь, вам понравится», — отметила звезда.

Поклонники обрадовались, услышав такую новость. Многие также восхитились тем, как выглядит 50-летняя Анна. «Вы для нас давно стали живой легендой!», «Красота спасет мир! Вы прекрасны!», «Такие вкусности делаете и такая фигурка», «Сверкайте, горите звездой, освещайте все вокруг!», «Как вы грациозны, Анна!», «Костюм великолепный, просто совершнество», — прокомментировали пост подписчики.

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