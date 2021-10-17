Нетребко в белоснежном платье в пол с рукавами-крыльями выступила перед королевой Швеции

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Ее гастроли расписаны на годы вперед. Обычно она редко устраивает себе отпуск. Даже сын Тьяго часто путешествует с мамой, когда у него каникулы в школе. Лишь во время пандемии артистка три месяца провела дома в Вене. Тогда она соскучилась по сцене. Однако в этом году звезда гастролирует по Европе.

Недавно Анна Провела время в России. Она отпраздновала свой юбилей в Кремле, а потом посетила Самару, Воронеж и Нижний-Новгород. Даже для прогулок певица выбирает яркие наряды. А после концертов в Большом театре она приехала в Стокгольм. Днем артистка успела прогуляться по улочкам города, а вот вечером выступила на сцене перед самой королевой Швеции Сильвией.

Для такого особенного случая Нетребко облачилась в белоснежное струящееся платье в пол с рукавами-крыльями. Наряд скрыл изъяны ее фигуры. Оперная дива исполнила арию.

А позже она переоделась в серебристое платье-рыбку. Королева Швеции лично вручила ей награду Polar Prize. Муж певицы Юсиф Эйвазов сразу поздравил возлюбленную с таким событием. В зрители отметили, что еще не видели таких долгих оваций.

«Какая красивая», «Достойная всех наград», «Это безумно красиво», «Анна, вы просто ангел», «Какие платья», «Как вы грациозно держались», «Очень красивое платье и выступление», «Королева точно вами восхищена», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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