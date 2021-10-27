Вот это компания: Пелагея в леопардовом платье миди и сапогах на шпильке устроила танцы с Киркоровым

Певица повеселилась на празднике, который устроил Михаил Галустян. Она даже спела в дуэте с поп-королем отечественной эстрады.

Пелагея уже давно выступает на сцене. Многие любят ее творчество, другие знают певицу, так как она не раз сидела в жюри в шоу «Голос». После развода с Иваном Телегиным артистка сама воспитывает дочку Таисию. При этом она часто гастролирует и снимается в разных проектах. Поклонники считают, что звезда преобразилась после развода и даже одеваться стала более женственно.

Недавно Пелагея поделилась кадрами, на которых позировала с дочкой в черном вечернем платье. А теперь она продемонстрировала более дерзкий образ, в котором пришла на вечеринку Михаила Галустяна. Артистка в леопардовом платье миди с поясом танцевала с Филиппом Киркоровым. Они также вместе спели. Сапоги на шпильке не мешали ей двигаться. А вот наряд на запах скрыл не все изъяны ее фигуры. Гости заметили слегка выпирающий животик.

Пелагея поздравила Галустяна с днем рождения. Они весело провели время. Также на мероприятии отметились: Ольга Бузова, Кристина Асмус, Наталья Рудова и другие известные персоны.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Пелагея. Многие отметили, что наряд ей идет. «Так необычно», «Ох, какая красотка», «Пелагея всегда само очарование», «Мне кажется или поправилась?», «Как же ей идет этот наряд. Кошка», «Такой голос, такая женственность», «Человек, который умеет веселиться», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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