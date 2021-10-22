«Что за девочки!»: Пелагея в сливочной блузке и юбке плиссе покрасовалась с дочкой

Певица поделилась редкими кадрами с наследницей. Они похвасталась нарядами в особенный день.

Пелагея — основательница и солистка одноименной группы. Однако многие ее полюбили, как наставницу в шоу «Голос». В этом году певица снова стала членом жюри в популярно проекте. Примечательно, что за последние годы жизнь артистки изменилась. Она развелась с хоккеистом Иваном Телегиным и сама растит дочку Таисию. При этом поклонники считают, что она постройнела и похорошела.

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Обычно на сцене Пелагея предстает в пышных платьях и кокошниках. Но в обычной жизни она носит жакеты и платья-футляры, которые подчеркивают ее фигуру. А на этот раз артистка решила похвастаться не только своим образом, но и нарядом дочки. 21 октября они отметили именины. Пелагея предстала в сливочной блузке и юбке плиссе с узором. Ее прическу украшал ободок.

Маленькая Таисия позировала рядом в платье-трапеции с принтом и сандалиях. Ее волосы были заплетены в косички с бантиками.

«Что за девочки!» — восхитилась сама звезда, смотрясь в зеркало.

Поклонники пришли в восторг. Многие отметили, что дочка Пелагеи подросла. «Прекрасные представительницы не менее прекрасных имен», «Невероятно красивые», «Тася такая классная», «Как же быстро растут дети», «Пелагея, какая принцесса у вас растет», «Такие красотки не каждый день встречаются», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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