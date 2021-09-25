Женственность: Пелагея в пышном платье с рукавами-фонариками и поясом-корсетом предстала в Кремле

Пелагея уже много лет выступает на сцене. Она гастролирует со своей фолк-группой. При этом блондинка стала популярно исполнительницей народных песен и романсов. Недавно она снова заняла место наставника в шоу «Голос». Примечательно, что после развода с Иваном Телегиным артистка сама заботится о дочке Таисии. При этом она находит время для съемок в КВН и других проектах.

На днях Пелагея делилась кадрами, на которых позировала в приталенном платье на съемках «Высшей лиги» КВН. Теперь она сообщила, что выступила в Кремле. Певица запечатлелась в знаменитых «золотых» гримерках, где звезды готовятся к выступлениям. Она на этот раз облачилась в пышное платье с цветочным принтом и рукавами-фонариками. Наряд дополнил кожаный пояс-корсет, который подчеркнул талию.

Укладка с кудряшками и макияж с акцентом на глаза дополнили ее образ. Пелагея исполнила на публике свои хиты. Она приняла участие праздновании 50-летия спортивной школы «Самбо-70».

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. «Нежная, чистая, светлая душа наша», «Чудесный образ! Русская красавица», «Просто царица», «Пелагея, вы такая красивая», «До чего же хороша!», «Поет изумительно, одевается со вкусом», «Расцвела, еще краше!», «Очень тонкая талия», «Бесподобное платье», — прокомментировали пост подписчики.

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