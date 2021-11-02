«Ошеломляешь»: беременная Нюша устроила «горячие» танцы в тонкой майке и трениках

Нюша уже давно выступает на сцене и имеет свою армию поклонников. Еще недавно она активно записывала ролики с тиктокерами и выпускала хиты. Но певица также уделяет время семье.

Она уже воспитывает дочку Симбу с мужем Игорем Сивовым. А не так давно пара объявила, что снова ждет пополнения. Уже скоро у артистки должен появится сын, а пока она наслаждается отдыхом.

Уже несколько недель Нюша находится в Дубае. Она проводит время как с наследницей дома, так и на пляже. Певица много танцует, видится с друзьями и не перестает веселиться. Ранее она уже устраивала танцы на столе. А теперь артистка решила похулиганить дома. Она облачилась в треники и тонкую майку.

Нюша стала танцевать бедрами и прогибаться все ниже к полу. Округлившийся живот, казалось, ей нисколько не мешал двигаться.

В какой-то момент к маме выбежала дочка. Симба удивилась, когда стала наблюдать за мамой. Она обычно тоже танцует, но тут не решилась присоединиться.

А поклонники были сражены тем, как двигается беременная певица. Многие не ожидали, что она такая гибкая. «Ну такая горячая», «Как ты двигаешься с таким животом?», «Ошеломляешь», «Просто дива», «Ну Нюша, поражаешь», «Что творишь! Нереально», «Ну сразила», — прокомментировали пост подписчики.

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