«Потрясный лук с ушками»: Нюша облачила дочку в свитер и пышную юбку для прогулки по парку

Нюша с юного возраста выступает на сцене. Она не скрывает, что ей нравится проводить время с поклонниками. Но в последнее время артистка стала реже выступать. Она объявила о беременности и теперь постоянно путешествует и отдыхает с семьей. Певица счастлива в браке с Игорем Сивовым. У пары подрастает дочка Симба. А не так давно влюбленные рассекретили, что ждут мальчика.

Вот уже несколько недель Нюша находится в Дубае. Однако она решила поделиться кадрами, на которых гуляет в Москве в парке. Певица облачилась в нежно-розовый костюм оверсайз. Белые кроссовки дополнили ее лук. А вот малышку Симбу она облачилась в свитер и пышную юбку из фатина. Образ в белом цвете также дополнила шапка с ушками. Девочка не отходила от мамы.

«Это мы с Симбусей пытались поймать последние золотые листочки. Не знаю как у вас, но у меня осень — время выгула почти всех нарядов малышки. Я очень хочу, чтобы у нее формировался свой собственный вкус и стиль, поэтому всегда даю ей самостоятельно выбрать лук. У малышки особая любовь к пышным юбкам и нам помогли собрать такой потрясный, белоснежный лук с ушками. Ушки — конечно же отдельная Симбина любовь. Отличное качество: мягкий-мягкий и теплый материал, как раз на нынешнюю погоду», — высказалась звезда.

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