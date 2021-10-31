Много еды и танцев: беременная Нюша в черном платье с кружевом повеселилась с Лопыревой в Дубае

Нюша уже давно выступает на сцене. В ее копилке множество хитов, но она не собирается останавливаться. Еще недавно артистка активно снимала ролики для «ТикТок» и примеряла разные образы. Но теперь она поставила творчество на паузу, так как ждет второго ребенка. Певица уже растит дочку Симбу вместе с мужем Игорем Сивовым. А не так давно они раскрыл пол будущего малыша — у них будет мальчик.

Как и во время первой беременности, Нюша предпочитает проводить время в теплых краях. На этот раз она прилетела не в Майами, а в Дубай. Но примечательно, что компанию ей снова составляет Виктория Лопырева. Накануне певица нарядилась в облегающее платье цвета лимона для прогулки. Теперь Сивов заснял, как она ужинает и веселится с подругой в ресторане.

На этот раз Нюша предпочла облачиться в черное платье с кружевом. Наряд также дополнил жакет в тон и тапочки. Артистка собрала волосы в пучок. Когда официант принес большую тарелку с фруктами и ягодами, то воодушевилась даже малышка Симба.

«Я готов смотреть, как вы это съедите», — отметил муж звезды.

Позже уже на улице певица устроила танцы. Она составила компанию дочке. Несмотря на то, что артистка находится уже на большом сроке беременности.,свою активность она не снижает.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. «Классная такая», «Вот это танцы», «Беременные любят поесть», «Какая вы лучезарная», «Какое платье, прям львица», «Красивая всегда! Как это удается?», «Скоро будет пополнение, а пока можно и станцевать», — стали писать пользователи Сети.

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