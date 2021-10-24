На фоне стильной кухни: беременная Нюша в майке и прозрачном топе устроила танцы с дочкой

Нюша уже давно стала кумиром молодежи. Она сама выступает на сцене с юности и успела выпустить множество хитов. Лишь недавно ей исполнился 31 год. Артистка счастлива в браке с Игорем Сивовым и воспитывает дочку Симбу. А не так давно пара объявила, что ждет пополнения в семье. Певица перестала скрывать округлившийся живот. Более того, она ведет активный образ жизни и много путешествует.

Недавно Нюша посетила Париж, а потом приехала в Дубай. Она посетила гала-вечер, который устроила Виктория Лопырева. На торжественном мероприятии певица отметилась в мерцающем наряде с юбкой в пол. А теперь она уже запечатлелась дома на фоне кухни, оформленной в серых тонах с современной вытяжкой и встроенной техникой.

Артистка решила не готовить, а повеселиться с дочкой. Звезда стала зажигательно танцевать в серых джоггерах, майке и прозрачном топе цвета апельсина. Вместе с ней танцевала маленькая Симба.

Поклонники восхитились интерьером, а также были поражены тем, как двигается звезда на последних сроках беременности. «Ох, я переживаю за кроху», «Меня немного смущают такие танцы с животом», «Какая милая Симба», «Нюша всегда умела двигаться», «Это очень смело», «Ну просто нет слов», «Мамочка умеет танцевать», — прокомментировали пост подписчики.

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