«Так стоит без пуш-ап?»: Анна Хилькевич в «голом» монокини сверкнула пышным бюстом в Дубае

Анна Хилькевич не так давно отпраздновала 35-летие. Она давно известна публике благодаря роли в сериале «Универ». В ее копилке также много других работ в кино, но в последнее время Анна также зарабатывает, как блогер. Несмотря на то, что у нее двое детей, актриса в этом году снялась в шоу «Звезды в Африке», где ей пришлось несколько недель жить с другими участниками в проходить испытания.

А теперь Хилькевич устроила себе отпуск. Она приехала в Дубай, где проводит время с семьей. Актриса поделилась пикантным кадром. Она запечатлелась в пудровом монокини у бассейна. Наряд с глубоким декольте позволил ей засветить округлый бюст. Анна наслаждалась едой, позируя на фоне пальм. Позже она отправилась в номер. Передвигаясь по отелю, звезды прикрыла бедра полотенцем.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие оценили ее купальник с эффектом «голой кожи». Другие осыпали ее комплиментами.

«Это так грудь стоит без пуш-ап?», «А она настоящая?», «Декольте просто поражает», «Словно голая», «Такие купальники смотрятся пикантно», «Фигурка у вас просто роскошная», «Такая худенькая и с грудью», «Просто нереальное декольте», «Мамочка отдыхает», — прокомментировали пост подписчики.

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