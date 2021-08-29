«В глазах своего мужа»: Анна Хилькевич позировала для избранника в босоножках, как у Виктории Лопыревой

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» — Анна Хилькевич — скомбинировала туфли с серебристыми камнями с платьем цвета сливочного пломбира. Примечательно, что ранее такую же обувь выбрала модель Виктория Лопырева.

Напомним, Виктория Лопырева предстала в туфлях с острым носом и бантиком на тематической вечеринке. Дресс-код мероприятия предполагал наличие образа, вдохновленного сказкой про Золушку.

«Как приятно выглядеть красиво, особенно в глазах своего мужа», — подчеркнула Хилькевич.

К слову, именно избранник Анны стал ее фотографом на день. Бизнесмен запечатлел артистку в разнообразных позах. Муж Хилькевич акцентировал внимание на деталях, а также снимал жену во весь рост.

«Очень красиво тебя видит муж», «Босоножки прикольные», «Жакет шикарный», «Какая красотулька», «Вы на всех фотографиях шикарная! Очень идет это платье», «Ты восхитительная», «Обувь очень классная», — похвалили фолловеры Хилькевич ее образ.

А некоторые подписчики позавидовали Анне, так как ее муж оказался умелым фотографом.

«Как вы научили мужа фотографировать красиво? Поделитесь», — поинтересовалась одна из поклонниц Анны.

К слову, не только Хилькевич любит, чтобы ее фотографировал возлюбленный. Певица Саша Савельева тоже часто позирует для фотографа-любителя, а по совместительству мужа — Кирилла Сафонова. А иногда артистка и сама не против запечатлелась избранника.

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