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«В глазах своего мужа»: Анна Хилькевич позировала для избранника в босоножках, как у Виктории Лопыревой

Актриса дополнила обувь с бантиком молочным платьем на запах.

«В глазах своего мужа»: Анна Хилькевич позировала для избранника в босоножках, как у Виктории Лопыревой
Анна Хилькевич. Фото: Instagram.com/annakhilkevich

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» — Анна Хилькевич — скомбинировала туфли с серебристыми камнями с платьем цвета сливочного пломбира. Примечательно, что ранее такую же обувь выбрала модель Виктория Лопырева.

Напомним, Виктория Лопырева предстала в туфлях с острым носом и бантиком на тематической вечеринке. Дресс-код мероприятия предполагал наличие образа, вдохновленного сказкой про Золушку.

«Как приятно выглядеть красиво, особенно в глазах своего мужа», — подчеркнула Хилькевич.

К слову, именно избранник Анны стал ее фотографом на день. Бизнесмен запечатлел артистку в разнообразных позах. Муж Хилькевич акцентировал внимание на деталях, а также снимал жену во весь рост.

Анна Хилькевич
Анна Хилькевич в объективе мужа. Фото: Instagram.com/annakhilkevich

«Очень красиво тебя видит муж», «Босоножки прикольные», «Жакет шикарный», «Какая красотулька», «Вы на всех фотографиях шикарная! Очень идет это платье», «Ты восхитительная», «Обувь очень классная», — похвалили фолловеры Хилькевич ее образ.

А некоторые подписчики позавидовали Анне, так как ее муж оказался умелым фотографом.

«Как вы научили мужа фотографировать красиво? Поделитесь», — поинтересовалась одна из поклонниц Анны.

К слову, не только Хилькевич любит, чтобы ее фотографировал возлюбленный. Певица Саша Савельева тоже часто позирует для фотографа-любителя, а по совместительству мужа — Кирилла Сафонова. А иногда артистка и сама не против запечатлелась избранника.

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