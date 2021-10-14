«Такого я от себя не ожидала»: Хилькевич устроила истерику на шоу «Звезды в Африке»

В пятом выпуске реалити-шоу «Звезды в Африке», который покажут на ТНТ 17 октября, команду знаменитостей пополнит певец Анатолий Цой. Также зрителей ждут заговоры против Розы Сябитовой, которая ввязалась в конфликт сразу, как появилась в проекте, и истерика Анны Хилькевич перед испытанием.

«Самое тяжелое – это количество стресса, с которым я столкнулась на съемках. Стресс был связан с коммуникациями, с голодом, с испытаниями, — комментирует свой срыв 34-летняя актриса. — Наверное, то, что я не смогла сдержаться, удивило меня саму: я впала в очень волнительное состояние, не смогла сдержать эмоции и повела себя не так, как веду обычно. Вот такого я от себя не ожидала».

Не секрет, что в этом шоу продюсеры используют фобии участников, чтобы сделать их испытания еще более сложными. С чем же таким пугающим столкнется Анна Хилькевич, что потеряет самообладание?

Смотрите шоу «Звезды в Африке» — по воскресеньям в 20:00 на канале ТНТ.

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