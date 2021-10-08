«Характер огненный»: Анна Хилькевич похвастлась подросшими дочками

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» — Анна Хилькевич — разместила на личной странице в Instagram фото своих дочерей Арианны и Маши. Примечательно, что под снимком знаменитость поговорила о характерах своих малышек.

Хилькевич призналась, что девочки абсолютно разные. При этом обе кардинально поменяли отношение Анны к жизни.

«Дети меня изменили. Изменили мое отношение к жизни. К людям. К себе. Именно с появление первого ребенка у меня все стремительно стало меняться и так происходит до сих пор», — призналась Анна.

«У старшей характер огненный, сильный, и именно благодаря такой ей я так сильно углубилась сначала в детскую психологию, а позже и во взрослую, что не могло не сказаться на моей жизни. Младшая — это абсолютная любовь и растворение в ней. Часто ловлю себя на мысли, если бы они пришли к нам в другой последовательности, то все могло бы быть не так радужно», — резюмировала Хилькевич.

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