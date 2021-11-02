В модном цвете: Бородина отметилась в широких джинсах и пуховой жилетке Воttega Veneta, как у Лорак

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она ведет не только шоу «Дом-2», но и другие передачи. Для многих поклонников Ксения также стала иконой стиля. Она любит тратить гонорары на новые наряды для себя и дочек. В этом году ведущая телестройки развелась с мужем Курбаном Омаровым, поэтому стала чаще выходить в свет. Она признавалась, что теперь наслаждается свободой.

больше по теме Стильно утеплилась: Бородина облачилась в широкие джинсы и трендовый пуховик для прогулки Телеведущая похвасталась своим осенним луком.

1 ноября Бородина отправилась на тренировку, а потом гуляла по Москве и каталась на машине. Она решила заснять себя на камеру. Телеведущая облачилась в широкие джинсы и полосатую кофту. Образ дополнила пуховая жилетка Воttega Veneta изумрудного цвета. Завершили аутфит кроссовки и кепка. Ксения купила кофе, а потом уже стала наслаждаться видами на ночную столицу.

Примечательно, что такая же жилетка есть у Ани Лорак. В ней певица этой осенью гуляла по Италии. Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие также оценили ее образ. К слову, зеленый — любимый цвет телеведущей. Он также стал трендовым в этом сезоне. «Какая крутая жилетка», «Вас даже в очках легко узнать», «Такой у вас расслабленный стиль», «Выглядите потрясающе», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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