Леди при галстуке: Барановская в брюках с лампасами и жакете повеселилась на вечеринке

Юлия Барановская является известной телеведущей. После расставания с Андреем Аршавиным она сама воспитывает троих детей. Несмотря на то, что у нее порой загруженный график, она находит время на поездки, а также отдых с друзьями. Этой осенью Юлия регулярно появляется на концертах и светских раутах. На днях с младшим сыном она посетила футбольный матч, где отметилась в алой шубе.

А накануне Барановская отправилась на праздник к своему другу, который отмечал день рождения. Для появления на публике она выбрала необычный наряд. Для вечеринки телеведущая облачилась в черный смокинг, а не в вечернее платье. Жакет с атласными лацканами и брюки с лампасами. Образ Юлии дополнил также галстук-бабочка, который она не стала завязывать. Хвостик и макияж завершили аутфит.

Во время праздника Барановская не только произнесла речь, но и устроила танцы. Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама.

«Ой, какая классная», «Это выглядит безумно стильно», «Не думала, что костюм может быть круче платья», «Так вы еще женственнее», «Юлия, ну это бомба», «Красоты не отнимать», «А так красиво выглядеть законно?», «Притягивает внимание», «Ну теперь я хочу смокинг», — прокомментировали пост подписчики.

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