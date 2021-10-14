Сын выше мамы: Барановская в алом платье в пол предстала с повзрослевшими детьми на красной дорожке

Юлия Барановская уже давно живет без второй половинки. После расставания с Андреем Аршавиным она посвятила свою жизнь детям. У нее подрастают: Артем, Яна и Арсений. Не раз телеведущая признавалась, что наследники жалуются на недостаток внимания. Хотя она старается всегда вместе с ими ездить в отпуск и брать их на съемки, которые проходят порой в разных странах.

На днях Юлия поддержала младшего сына и дочку, которые стали моделями на показе мод. А накануне она в очередной раз стала ведущей премии Жара Kids Awards. Ее напарником стал старший сын. Для такого мероприятия телеведущая выбрала броский наряд. Она облачилась в силуэтное алое платье с блестками и туфли-лодочки. Голливудская укладка и макияж дополнили ее образ.

На красной дорожке Барановская позировала с Артемом, который уже стал выше мамы. Потом они сделали общее семейное фото, так как Арсений и Яна тоже пришли на премию. Дочка звезды отметилась в платье в горох, жакете и кедах.

«Обожаю работать с сыном. В очередной раз встретились на одной сцене в качестве соведущих и провели вместе с Артемом музыкальную премию Жара Kids Awards. Супер-премия, как всегда „жаркая“ атмосфера и интересные выступления юных талантов, настоящий праздник музыки», — написала Юлия.

Поклонники восхитились 36-летней многодетной мамой. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты также поразились тому, как выросли ее наследники.

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