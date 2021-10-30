«Золотой закат»: Барановская в костюме оверсайз небесно-голубого цвета продефилировала на пляже

Юлия Барановская уже давно живет без возлюбленного. Андрей Аршавин оставил ее с тремя детьми: Артемом, Яной и Арсением. Но это не помешало ей построить карьеру на телевидении. Юлия является телеведущей, а также дружит со многими медийными личностями.

По ее словам, она пока не встретила человека, с которым готова прожить всю жизнь. Но скучать ей не приходится, так как звезду часто зовут вести премии и фестивали.

Также Барановская регулярно путешествует. Не так давно она побывала на Алтае. Также телеведущая успела посетить Алтай. А вот осенью она решила вместе с детьми провести время на Мальдивах. Телеведущая устроила дефиле по побережью в небесно-голубом трикотажном костюме. Свитер оверсайз и брюки клеш скрыли ее фигуру. Юлия наслаждалась красочным закатом вместе с дочкой.

«Золотой закат. Вот это я называю встреча с самолета. P.S. Артем фотографирует, Арсений уже в поисках крабов», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как телеведущая выглядит. Многие также отметили, что она очень похожа с дочкой. «Очень красив», «Какие классные», «Юлия, детки — это такое счастье!», «Какая вы нежная», «Очень уютный костюм», «Как вам идет голубой цвет», «Не знаю, кто тут более красивый», «Заслуженный отдых. Голубоглазая красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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